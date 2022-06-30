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Белоруссия обвинила Запад в создании нового «железного занавеса»

Макей заявил, что фундамент нового «железного занавеса» уже воздвигнут

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил Запад в создании нового «железного занавеса». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Минске, передает корреспондент «Ленты.ру».

«"Железный занавес" уже сегодня воздвигается самими западниками. Мы помним, как несколько десятилетий назад упрекали Советский Союз, что он построил железный забор. Сейчас все происходит с точностью до наоборот», — сказал Макей.

Он задался вопросом, как Запад собирается продвигать демократию в таких условиях. «Очертания этого "железного занавеса" уже не только маячат на горизонте, а фактически фундамент его уже воздвигнут, в том числе и в физическом смысле — если мы возьмем создание стены, которая разделяет Беловежскую пущу в Брестской области», — отметил Макей.

В 2020-2021 годах Евросоюз и США приняли пять пакетов санкций в отношении Белоруссии за разгон митингов, преследование оппозиции, принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и миграционный кризис на границе. В 2022 году Евросоюз ввел шесть пакетов санкций в отношении России за спецоперацию на Украине.

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Алевтина Запольская
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