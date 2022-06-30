Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Дагестане появится медаль имени поэта Расула Гамзатова

В Дагестане захотели учредить медаль имени поэта Расула Гамзатова

Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Globallookpress.com

В Дагестане может появиться медаль имени народного поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Там пояснили, что эскиз нового знака отличия уже разработан. Предполагается, что вручать медаль будут за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы. Кроме того, ее обладателями смогут стать люди, внесшие большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, а также в развитие и укрепление культурных связей.

Выпуск медали будет приурочен к 100-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2023 году.

Ранее в июне сообщалось, что 100-летие со дня рождения Гамзатова отметят в пяти странах — помимо России, праздничные мероприятия пройдут в Монголии, Киргизии, Белоруссии и Азербайджане.

Расул Гамзатов родился в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР. Первая книга стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Многие произведения Гамзатова наложены на музыку, в их числе знаменитые «Журавли», посвященные погибшим на войне солдатам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20
Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях
Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимиру Мау
В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»
В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков
Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
Российские силовики задержали ректора РАНХиГС
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.