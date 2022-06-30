В Дагестане появится медаль имени поэта Расула Гамзатова

В Дагестане захотели учредить медаль имени поэта Расула Гамзатова

В Дагестане может появиться медаль имени народного поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Там пояснили, что эскиз нового знака отличия уже разработан. Предполагается, что вручать медаль будут за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы. Кроме того, ее обладателями смогут стать люди, внесшие большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, а также в развитие и укрепление культурных связей.

Выпуск медали будет приурочен к 100-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2023 году.

Ранее в июне сообщалось, что 100-летие со дня рождения Гамзатова отметят в пяти странах — помимо России, праздничные мероприятия пройдут в Монголии, Киргизии, Белоруссии и Азербайджане.

Расул Гамзатов родился в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР. Первая книга стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Многие произведения Гамзатова наложены на музыку, в их числе знаменитые «Журавли», посвященные погибшим на войне солдатам.