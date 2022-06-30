В Большом театре покажут программу MODANSE Светланы Захаровой

30 июня и 1 июля на Исторической сцене Большого театра состоятся показы знаменитой программы MODANSE. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программа, созданная компанией MuzArts специально для народной артистки России Светланы Захаровой, будет состоять из двух одноактных балетов.

Первый балет программы — «Как дыхание» — поставлен итальянским хореографом Мауро Бигонцетти на музыку великого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя. В этом году в спектакле примет участие звезда современной хореографии Ильдар Гайнутдинов. Балет представит собой адаптацию ранней работы Бигонцетти, премьера которой состоялась в знаменитом миланском театре Ла Скала в 2017 году.

Второй балет программы «Gabrielle CHANEL» расскажет о жизни и творчестве французского модельера Коко Шанель. Специально для него модный дом CHANEL создал 85 костюмов. В постановке примут участие артисты балета Большого театра, в числе которых Денис Савин, Михаил Лобухин, Ана Туразашвили, Вячеслав Лопатин и другие. Хореографом-постановщиком выступил Юрий Посохов, композитором — Илья Демуцкий. Партию Артура Кейпела в предстоящем спектакле исполнит премьер Большого театра Артемий Беляков.