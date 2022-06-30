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Финансист усомнился в возможности ослабления рубля

Финансист Джиоев счел, что тренд на укрепление рубля продолжится

Фото: Shutterstock

В последние месяцы мы наблюдаем за укреплением рубля вследствие дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке, рассказал «Ленте.ру» аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. Он объяснил, за счет чего происходит укрепление рубля, а также сделал предположение относительно того, продолжится ли этот тренд.

«Высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают приток валюты в страну, а вкупе со снижением импорта ослабляется и спрос на нее. Помимо этого, введение комиссий на обслуживание валютных счетов в некоторых банках также оказывает влияние на краткосрочное увеличение предложения валюты», — уточнил он.

По мнению финансиста, темпы дальнейшего укрепления рубля на короткий срок смогут приостановить приостановка поставок газа по «Турецкому потоку» и ограничение пропускаемых объемов по «Северному потоку».

«Если рассматривать дальнейшую перспективу движения рубля, то, на наш взгляд, при сохранении текущих параметров валютного рынка тренд на укрепление рубля никуда не исчезнет», — поделился Джиоев.

29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.

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Екатерина Смирная
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