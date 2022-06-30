Новый закон защитит пенсионные накопления россиян от недобросовестных фондов

Пенсионные накопления россиян защитят от действий недобросовестных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно ему, граждане могут рассчитывать на возврат незаконно изъятого инвестиционного дохода. Решение в таком случае должен принимать суд. При этом застрахованному будут возвращены незаконно изъятый доход и проценты за незаконное пользование его средствами.

Действующие правила дают застрахованным в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) возможность менять НПФ один раз в пять лет. За преждевременный перевод средств в другой фонд полагается лишение накопленного инвестиционного дохода.

С 2014 года средства накопительной части пенсии россиян перечисляются в Пенсионный фонд России (ПФР) для выплат действующим пенсионерам. Временная заморозка механизма, согласно которому пенсионные накопления передаются в НПФ по выбору застрахованного или в Управляющую компанию ВЭБ.РФ, после 2014 года неоднократно продлевалась.