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Российских должников защитят от списания последних денег

Российским должникам позволят защитить от взыскания прожиточный минимум на счетах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Закон, вступающий в силу с 1 июля, защитит российских должников от списания с их счетов последних денег, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новой норме, должники из числа физических лиц смогут обращаться в банки, исполняющие постановления суда о взыскании средств со счета, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов в размере прожиточного минимума ежемесячно.

При этом, если заявитель имеет несколько банковских счетов, воспользоваться послаблением и вывести из-под обременения эквивалент прожиточного минимума можно будет только на одном из них.

С февраля нынешнего года должники-физлица могут обращаться с аналогичным заявлением к судебным приставам. Изменение призвано разрешать ситуацию в случаях, когда взыскатель передает исполнительный документ в банк без привлечения приставов.

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Платон Щукин
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