В России увеличили тарифы на услуги ЖКХ

В России увеличили тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

В России с 1 июля увеличиваются тарифы на услуги ЖКХ, повышение зависит от региона. Конкретные значения для каждого субъекта установлены распоряжением правительства «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год».

В среднем рост составит 4 процента. Самое значительное увеличение индекса — в Чечне (6,5 процента), далее следует Санкт-Петербург (6,3 процента), в Севастополе, Крыму и Татарстане предусмотрен рост на 6,2 процента.

В Москве предполагается повышение на 6 процентов (такие же значения установлены для Дагестана и Якутии). Минимальные показатели роста предусмотрены для Свердловской области (2,9 процента) и Республики Марий Эл (3,2 процента).

Как пояснили в Госдуме, пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов.