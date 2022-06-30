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Стала известна причина госпитализации музыканта Трэвиса Баркера

Трэвиса Баркера госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за панкреатита

Фото: Rich Polk / Getty Images

Американский музыкант и барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер был госпитализирован из-за панкреатита. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье артиста.

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы и включает такие симптомы, как тошнота, сильная боль в животе и рвота. Как сообщают источники журнала People, Баркер «едва мог ходить», когда его доставили в больницу.

О состоянии Трэвиса в данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что Баркера госпитализировали в медицинский центр Лос-Анджелеса после обращения к врачам из-за проблем со здоровьем утром 28 июня. Музыканта сопровождала его супруга Кортни Кардашьян. Перед госпитализацией Трэвис опубликовал в своем Twitter пост с коротким сообщением «Боже, спаси меня».

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Дениза Мацаева
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