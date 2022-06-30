Обнаружена новая катаклизматическая переменная

В галактике NGC 4945 нашли взрывающийся белый карлик TUVO-21acq

Международная групп астрономов обнаружила новую катаклизматическую переменную (CV) с помощью космического аппарата НАСА Swift. Она находится в шести угловых минутах от центра спиральной галактики NGC 4945, удаленной от Млечного Пути на 11,7 миллиона световых лет. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Объект, который проявляет всплесковую активность в ультрафиолетовом диапазоне, был обозначен как TUVO-21acq, поскольку он был найден в рамках проекта Transient UV Objects Project (TUVO). Он, как и другие катаклизматические переменные, представляет собой двойную звездную систему, состоящую из белого карлика, который перетягивает вещество со звезды-компаньона. Из-за аккреции белый карлик увеличивает свою яркость в несколько раз, а затем вновь теряет в блеске. Кроме того, аккреционный диск из-за тепловой нестабильности может производить мощные взрывы, известные как карликовые новые (DN).

Всего астрономы зафиксировали две вспышки, одну в феврале 2021, а другую — в в январе 2022 года. Результаты наблюдений показали, что во время первой вспышки яркость источника увеличилась как минимум на 4,1, 2,4 и 3,5 звездной величины, а во время второй вспышки — на 4,4, 3,4 и 3,6 звездной величины в трех УФ-диапазонах. Ученые также определили нижние пределы продолжительности первой и второй вспышки, которые оцениваются в 6,1 и 10,7 дня соответственно. Верхние пределы для первой и второй вспышек составляют 21,1 и 45 суток соответственно.

Ученые отмечают, что параметры вспышек оказались полностью совместимыми с моделью карликовых новых. Поэтому авторы исследования классифицировали TUVO-21acq как DN CV.