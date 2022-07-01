В Алтайском крае появятся кемпинги для автопутешественников

В Алтайском крае оборудуют новые кемпинги для автопутешественников

В Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает «МК» со ссылкой на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

По его словам, речь идет о создании порядка 15 объектов. Участки для них были выбраны в ходе нескольких экспедиций — кемпинги появятся вдоль Чуйского тракта и федеральной трассы А-322 до границы с Казахстаном.

«Акцент будет сделан на площадках для автотуристов и караванеров, путешествующих на автодомах. В этой части нам еще есть над чем поработать», — рассказал Дешевых.

Он уточнил, что новые кемпинги введут в эксплуатацию в ближайшие два года. При этом предприниматели, которые примут участие в строительстве, смогут рассчитывать на госсподержку.

В настоящее время на Алтае действуют 950 объектов придорожного сервиса, включая заправки, станции техобслуживания, гостиницы, кафе, площадки для отдыха. По этому показателю Алтайский край является одним из лидеров в России.