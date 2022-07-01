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Оценены потери российских миллиардеров с начала года

BBI: российские миллиардеры обеднели с начала года на 35,94 миллиарда долларов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суммарное состояние российских миллиардеров упало с начала года на 35,94 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — 5,94 миллиарда долларов, его состояние снизилось до 22,9 миллиарда долларов. Самый богатый в рейтинге, владелец «Норникеля» Владимир Потанин, смог увеличить состояние — на 4,39 миллиарда долларов, до 35,2 миллиарда.

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Капитал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (второе место в рейтинге), по оценкам, упал на 3,53 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 3,62 миллиарда долларов (до 24,4 миллиарда).

Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), потерял 829 миллионов долларов (его капитал — 20,4 миллиарда). Совладелец «Лукойла» лишился 2,08 миллиарда долларов, теперь у него 19,7 миллиарда.

Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 26 граждан России.

Начало 2022 года оказалось сложным и для финансового состояния зарубежных миллиардеров. Так, к концу мая богатейший человек мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 46,4 миллиарда долларов, а основатель Microsoft Билл Гейтс — 15,1 миллиарда.

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Платон Щукин
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