Национализацию российского месторождения назвали «щелчком по носу» Западу

FT назвала указ Путина о национализации «Сахалина-2» щелчком по носу Западу и Британии

Американская Financial Times назвала национализацию российского месторождения «Сахалин-2», которая станет возможна благодаря указу президента Владимира Путина, «щелчком по носу» Западу и Великобритании.

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — говорится в материале издания.

Авторы называют передачу активов государству сигналом топливным компаниям из «недружественных» стран, пытающимся быстро и легко продать свои активы.

30 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта по добыче нефти «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет заменен на другую компанию, а его активы будут переданы в собственность государства.