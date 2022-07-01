Богатейшие люди мира рекордно обеднели

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли 1,4 триллиона долларов с начала 2022 года

По данным Bloomberg Billionaires Index, 500 богатейших людей мира в первой половине 2022 года суммарно потеряли 1,4 триллиона долларов. Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В начале года рейтинг миллиардеров значительно отличался от текущего. Тогда состояние десяти предпринимателей превышало 100 миллиардов долларов, в то время как сейчас таких людей осталось только четверо.

Богатейший человек мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (текущее состояние 208 миллиардов долларов) потерял за этот период 62 миллиарда долларов, а основатель Amazon Джефф Безос (130 миллиардов долларов), занимающий вторую строчку рейтинга — примерно 63 миллиарда долларов. Теперь третье место в списке занимает самый богатый человек Франции Бернар Арно с состоянием в размере 129 миллиардов долларов, а на четвертом месте оказался один из создателей Microsoft Билл Гейтс (115 миллиардов долларов).

Сильнее всего обеднел соучредитель запрещенной в России сети Facebook (новое название Meta, признана экстремистской организацией и также запрещена в России) Марк Цукерберг (60 миллиардов долларов) — рекордные убытки составили более половины от всего состояния. После этого предприниматель опустился на 17-е место в списке самых богатых людей мира, в то время как по состоянию на конец 2021 года он находился на пятой строчке рейтинга.

Первое полугодие стало рекордно убыточным для мировых богачей. На фоне обострившегося геополитического кризиса акции самых популярных компаний резко упали, что непосредственно отразилось на состоянии миллиардеров. К примеру, за первый квартал 2022 года акции компании Tesla снизились до показателей октября 2021 года, что стало самым крупным падением за всю историю. Впоследствии цена немного скорректировалась и отскочила обратно, однако уже в начале апреля акции снова начали сильно падать, пока так и не вернувшись до прежнего уровня.

Согласно эксперту Торну Перкину, многие предприниматели начинают искать возможность вложить средства в акции компаний даже во время сложной ситуации на финансовых рынках. Так, самый богатый человек России Владимир Потанин (с состоянием в 35,2 миллиарда долларов) приобрел всю долю компании Societe Generale в Росбанке, он также выкупил долю основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.

Самым резонансным действием на рынке стала сделка Илона Маска с Twitter на 44 миллиарда долларов. Предпринимателя называли мошенником, утверждая, что попытка купить социальную сеть была направлена на снижение ее стоимости. С начала сделки акции Twitter рухнули на 12 процентов, а акции Tesla — на 28 процентов. Инвесторы утверждают, что миллиардер получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о планах войти в состав совета директоров компании.