Высшая школа бизнеса МГУ презентовала уникальный формат гибридного образования

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» внедрил в МГУ новый формат образования

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» внедрил в Московском университете новый формат образования, который позволяет комбинировать онлайн и оффлайн обучение. Сумма вложений в проект составила 80 миллионов рублей.

Высшая Школа Бизнеса МГУ стала первой площадкой для тестирования гибридного образования — революционного способа обучения, позволяющего обеспечить полное погружение участников в дистанционный учебный процесс. Внедрить новую цифровую модель удалось при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Промышленник представил уникальную разработку совместно с ректором МГУ Виктором Садовничим и деканом ВШБ Олегом Виханским. Увидеть технологию в работе можно в восьми аудиториях ВШБ — они оборудованы аудио и видео-техникой, системой управления освещения и сенсорными датчиками, которые отслеживают локацию спикера - благодаря им в разговоре можно участвовать из любой точки аудитории. Всей техникой можно управлять с единого пульта, а за качеством трансляции следит искусственный интеллект.

Декан ВШБ МГУ Олег Виханский подчеркивает, что работу над проектом начали еще в допандемийное время, поэтому образовательный процесс не пострадал от пандемии. Аналогичное оборудование установлено и на других факультетах МГУ — сегодня в университете уже 15 таких аудиторий, а в будущем их количество будет увеличиваться, а начинка становиться все более продвинутой. Коротко говоря, скоро у студентов не останется причин пропускать лекции.

«Наша основная задача сегодня — помочь стране получить доступ к качественному образованию. Для этого необходимо внедрение лучших решений и достижений в этой сфере. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее мы сможем дать качественное образование студентам, где бы они ни находились. Более того, такая система позволяет решить проблему доступа к высококачественному образованию, интегрируя решения МГУ с теми потребностями, которые есть в регионах на всех уровнях — от школ до вузов», — заявил на презентации основатель фонда Олег Дерипаска.

Фонд Дерипаски и МГУ им. М.В. Ломоносова сотрудничают уже не одно десятилетие: «Вольное Дело» поддерживает альма-матер своего основателя, учреждая стипендии для одаренных студентов и гранты для преподавателей. Во время пандемии коронавируса фонд снабжал преподавателей и студентов необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

