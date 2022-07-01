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После убийства годовалого ребенка в Элисте возбудили сразу два уголовных дела

Следствие возбудило сразу два уголовных дела после убийства годовалого ребенка в Калмыкии

Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия

После убийства годовалого ребенка в Калмыкии возбуждены сразу два уголовных дела: одно по факту убийства, а второе — по факту неисполнения своих должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики, которые не уделили должного внимания стоящей на учете семье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Калмыкия.

По данным ведомства, тело годовалого ребенка со следами насильственной смерти обнаружили вечером 30 июня в одном из домов Элисты. Помимо осмотра места происшествия и тела погибшего ребенка, следователи допросили свидетелей и изъяли орудие преступления — топор. По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний родственник погибшего. Следователи возбудили два уголовных дела — по статьям «Убийство малолетнего» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» УК РФ. Семья, членом которой является и фигурант дела, стояла на профилактическом учете, но сотрудники органов профилактики исполняли свои должностные обязанности ненадлежащим образом.

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Леонид Микуляк
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