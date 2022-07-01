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Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона

На французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах Путина и Макрона

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

На французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает издание Le Monde.

По его информации, работу над документальной картиной, посвященной внешней политике Парижа, начали до старта спецоперации Москвы на Украине. Она получила название «Президент, Европа и война» (Un président, l’Europe et la guerre).

Планировалось, что фильм расскажет о председательстве Франции в Совете ЕС, однако впоследствии фокус сместили на попытки урегулирования украинского кризиса. Ключевым моментом фильма стал записанный разговор Путина и Макрона, который состоялся за четыре дня до начала спецоперации.

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В ходе разговора российский лидер сказал Макрону, что Запад изначально должен был оказывать давление на Киев, но не сделал этого. Он также заявил, что украинское правительство не было сформировано демократическим путем. В ответ глава Пятой Республики пообещал «успокоить» президента Украины Владимира Зеленского и принять меры по стабилизации ситуации.

Впоследствии Макрон отчитался, что делал все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта. «Я провел много времени в попытках помешать этой войне. Я верил в путь доверия и интеллектуального диалога», — рассказал он. Президент добавил, что задача Франции — помочь Украине одержать победу, а не разгромить Россию.

Ранее New York Post писало, что Макрон пытался «образумить» американского коллегу Джо Байдена, который планирует ограничить импорт нефти из России. Обозреватель Стивен Хайворд заявил, что глава Белого дома собирается повторить все политические ошибки прежнего президента США Джимми Картера.

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Виктория Кондратьева
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