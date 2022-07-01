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Россияне начали по-другому делать ремонт

ROCKWOOL Russia: 27 процентов россиян делают ремонт самостоятельно ради экономии

Фото: Shutterstock

Многие россияне начали делать ремонт по-другому из-за подорожания стройматериалов. Компания ROCKWOOL Russia провела опрос среди 1,5 тысячи человек и выяснила, что 27 процентов граждан теперь предпочитают самостоятельный ремонт, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

На фоне западных санкций и проблем с логистикой многие пересмотрели подход к улучшение жилищных условий. 13 процентов россиян отложили ремонт из-за ограниченного бюджета, а четыре процента и вовсе передумали строить дом. Большинство все еще планирует переделать жилье в ближайшее время, однако каждый четвертый рассчитывает обойтись собственными силами — такой вариант позволит снизить затраты в полтора-два раза.

Современные строительные материалы просто использовать, полагаясь на видеоинструкции, а интернет-магазины способны облегчить закупку. В связи с текущей экономической ситуацией, 34 процента респондентов активнее пытаются приобрести материалы по скидке, еще 13 процентов выбирают более доступные товары. 8 процентов теперь предпочитают отечественных производителей, а 4 процента готовы пожертвовать качеством ради привлекательной цены. 24 процента стали покупать материалы напрямую у производителей, 11 процентов закупаются в крупных гипермаркетах. Каждый десятый приобретает необходимое на рынках, столько же — в маленьких магазинах. 6 процентов ищут материалы на «Авито», еще 5 процентов используют остатки от ремонта знакомых.

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Директор по продажам ROCKWOOL Russia Максим Тарасов отметил, что с начала 2022 года стоимость стройматериалов в России выросла на 13 процентов. В мае цены упали на 0,4 процента, однако эксперты не ожидают дальнейшего удешевления. «Падение курса не сможет компенсировать возросшие затраты на логистику и некоторые компоненты для производства стройматериалов, к тому же, спрос на них не падает», — пояснил Тарасов.

Ранее россиянам назвали риски, с которыми можно столкнуться во время самостоятельного ремонта без дизайн-проекта. Среди возможных проблем оказались дополнительные затраты и проблемы с соседями.

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