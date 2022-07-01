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Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы

Медведев рассказал о необходимости рассчитывать в экономике на свои силы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Замглавы Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы в национальной экономике в условиях санкций. Трансляция его выступления на совещании в Московском физико-техническом институте (МФТИ) велась на странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, они очень надолго <...> И они [западные страны] не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы», — сказал Медведев.

По его словам, сложившаяся ситуация может стать «импульсом к новым прорывным решениям», несмотря на все минусы, и «очень большим вызовом». «Нам нужно будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам», — заключил Медведев, добавив, что России уже некуда деваться.

В настоящее время в отношении России введено несколько пакетов санкций со стороны США и стран Евросоюза, Великобритании, Японии, Канады и некоторых других стран. Ограничения касаются в том числе экспорта в Россию высокотехнологичного оборудования и технологий двойного назначения.

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Платон Щукин
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