Начато расследование после обрушения части моста в Симферополе

СК возбудил дело после обрушения части автодорожного моста через реку Салгир в Симферополе

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения участка автодорожного моста через реку Салгир в Симферополе при проведении строительных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба»). По данным ведомства, произошел обвал грунта и автомобильного полотна на улице Толстого.

Предварительно следствием установлено, что в августе 2019 года департамент капитального строительства городской администрации заключил с предприятием муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту моста. Объект был принят на основании актов выполненных работ и введен в эксплуатацию. Следствие изучит возможность допущенных нарушений при проектировании и ремонте, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц предприятия-подрядчика и сотрудников администрации, принявших мост в эксплуатацию.