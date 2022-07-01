СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»

СКР считает, что подрядчик украл 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса» — следователи считают, что подрядчик похитил эту сумму при строительстве крылатого корабля «Авангард». Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о хищении части бюджетных средств, выделенных на федеральную космическую программу на 2016–2025 годы. В рамках этой программы ведется строительство космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем «Авангард». Следствие считает, что один из подрядчиков предоставил заказчику заведомо неисправное программное обеспечение (ПО), а выделенные на его разработку 27 миллионов рублей были похищены.

Разработчик назвал претензии следствия необоснованными, так как над проектом работал большой коллектив, включая известных ученых, а ПО было принято заказчиком после устранения недоработок.

Изучив обстоятельства, СКР возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ по материалам, собранным 4-м управлением МВД. В основе расследования контракт, заключенный в 2016 году между «Роскосмосом» и исполнителем в лице ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» («ЦНИИмаш»). Неустановленные сотрудники «ЦНИИмаш» вступили в преступный сговор с другими неустановленными сотрудниками подрядчика АО НТПП «Комплексное развитие технологий» для хищения крупных сумм денег.

Всего в рамках контракта на исследования по обоснованию и реализации целевых программ создания космических средств для пилотируемых полетов было выделено 440 миллионов рублей.

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