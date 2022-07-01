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«Северный поток» остановят на 11 дней

Оператор Nord Stream AG заявил о приостановке «Северного потока» с 11 по 21 июля

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановый ремонт в течение 11 дней, говорится на сайте оператора трубопровода — компании Nord Stream AG.

Сообщается, что плановые ежегодные профилактические работы пройдут с 11 по 21 июля. Проверка будет включать в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации «для обеспечения эффективной, надежной и безопасной эксплуатации газопровода».

«Ежегодные профилактические работы запланированы заблаговременно в рамках стратегии долгосрочного управления целостностью газопровода. График проведения работ согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — говорится в сообщении.

Сокращение поставок газа по «Северному потоку» в середине июня вызвало серьезную озабоченность в Германии, власти которой запустили специальный план по обеспечению бесперебойного снабжения электроэнергией. Перебои связаны с техническими проблемами на компрессорной станции «Портовая». У двух газотурбинных двигателей истекли сроки межремонтной эксплуатации, и один из них, проходивший ремонт в Канаде, оказалось невозможно вернуть из-за санкций.

Ударная волна


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Платон Щукин
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