Турецкие политики призвали правительство выйти из НАТО

Турецкая партия Vatan призвала правительство покинуть состав НАТО из-за вреда экономике

Представители турецкой партии Vatan («Родина») собираются предложить правительству страны выйти из НАТО, поскольку политика альянса вредит экономике. С таким мнением выступил глава партии Догу Перинчек в интервью газете Aydınlık.

По его мнению, именно из-за необходимости соотносить политику Турции с политикой альянса страна сталкивается с кризисом.

«Поскольку у нашего правительства не хватает смелости сделать шаг к выходу из НАТО, то хотя бы процесс принятия Швеции и Финляндии в альянс не завершен. Мы будем постоянно предлагать нашему правительству принять политику, которая будет ставить во главу угла независимость и целостность Турции», — подчеркнул Перинчек, раскритиковав достижение соглашения с властями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО.

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством и призывает Анкару признать Крым российским.

Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум о взаимопонимании с Анкарой, согласно которому обещали депортировать в Турцию ряд представителей курдских движений и снять с турецкой стороны санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что республика не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО, если они не выполнят обязательства.