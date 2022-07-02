Россияне пойдут под суд за поджог часовни

Нижегородские студенты за поджог часовни будут осуждены по трем статьям УК РФ

Россияне, сжегшие часовню, будут осуждены по трем статьям УК РФ — нижегородским студентам вменяется хулиганство, незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций и поджог. Об этом «Ленте.ру» в субботу, 2 июля, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, в конце марта текущего года двое нетрезвых россиян возрастом 18 и 19 лет зашли в часовню в поселке Большое Козино Балахнинского района области. Они подожгли деревянный пол здания, бросили в огонь мебель и висевшие на стенах иконы. Потом фигуранты зашли в помещение купели, там они повредили мебель и иконы. Часовня сгорела полностью, ущерб от действий поджигателей превысил 596 тысяч рублей.

О случившемся сообщили СМИ, по материалам прессы следствие организовало проверку, в ходе которой и вычислило фигурантов. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали, от дачи показаний отказались. Они обучаются в одном из нижегородских техникумов, на время следствия суд отправил их под домашний арест. Расследование уголовного дела завершено, вскоре фигуранты пойдут под суд.

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