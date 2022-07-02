Лукашенко заявил, что он и президент России Путин никогда не шантажировали ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность ядерного шантажа со стороны Минска и Москвы и заявил, что он и президент России Владимир Путин никогда не угрожали и никого не шантажировали ядерным оружием. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает ТАСС.

Выступая на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости Белоруссии, глава государства отметил, что переговоры с Москвой никогда не носили характер ядерного шантажа, но начали упоминаться в таком ключе лишь после того, как Польша запросила ядерное оружие у США. Именно по этой теме Лукашенко и Путин долго совещались, придя к выводу, что необходима готовность зеркально ответить в течение суток.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по военным объектам на территории страны. Глава государства пояснил, что провокации произошли около трех дней назад. Однако белорусским военнослужащим удалось с помощью комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» перехватить все ракеты.

Также Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений врагов Минска. Он обозначил это, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии. Политик подчеркнул, что страну пытаются втянуть в военные действия против Украины.

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