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Минобороны заявило о размещении ВСУ оружия в лицее Харькова

Минобороны России заявило, что ВСУ разместили оружие в техническом лицее Харькова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило о размещении Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия в техническом лицее № 173 города Харькова. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам Мизинцева, украинские силы оборудовали в лицее опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.

Кроме того, ВСУ обстреляли артиллерией жилые кварталы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) с целью обвинить в этом российских военных. В результате погибла женщина, около 10 человек получили ранения. Помимо этого, украинские силы заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, а также оборудовали огневые позиции в Константиновке.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ несут «значительные потери» в ходе специальной военной операции. Представитель ведомства уточнил, что три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка потеряли более 50 процентов личного состава.

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Марина Совина
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