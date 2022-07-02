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Илон Маск встретился с папой Римским в Ватикане

Илон Маск встретился с папой Римским в Ватикане для рассказа о своей версии лучшего мира

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск встретился с папой Римским Франциском в Ватикане для того, чтобы рассказать о своей версии лучшего устройства мира при помощи бизнеса. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что бизнесмен и понтифик обсудили «проблемы окружающей среды и будущее человечества». Встреча продлилась около 40 минут.

Маск прибыл на встречу с четырьмя из семи своих детей. Как рассказали источники из окружения понтифика, миллиардер оказался «очень легким на подъем, простым и, главное, человеком с хорошим чувством юмора».

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в южноафриканской Претории в семье инженера и предпринимателя Эррола Маска и модели Мэй Маск. Первой компанией Маска оказалась фирма по производству ПО Zip2. Выгодно продав ее, бизнесмен создал X.com, на базе которой была основана фирма PayPal. Вырученные от продажи PayPal деньги помогли Маску в 2002 году открыть космическую корпорацию SpaceX.

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Виктория Кондратьева
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