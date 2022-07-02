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В Акроне в США после гибели темнокожего отменили празднования 4 июля

В США в Акроне отменили празднования 4 июля из-за протестов после смерти афроамериканца

Фото: Shutterstock

В США в городе Акроне отменили празднования Дня Независимости 4 июля после протестов из-за смерти афроамериканца — темнокожий погиб 27 июня после стычки с полицией. Сообщается, что полицейские выстрелили как минимум 90 раз в сторону 25-летнего Джейланда Уокера. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает The Washington Post.

По данным издания, власти города Акрон в американском штате Огайо отменили массовые торжества по случаю Дня Независимости 4 июля, опасаясь уличных протестов. Позиция полиции такова: офицеры пытались остановить авто Уокера за нарушение правил, водитель машины выстрелил в преследующих его силовиков, выпрыгнул из машины и попытался скрыться.

Когда полицейские догнали его на парковке, подозреваемый дал офицерам полиции основание полагать, что он представляет для них смертельную опасность, поэтому сотрудники полиции выстрелили в подозреваемого. Восемь полицейских, участвовавших в операции, отстранены от службы на время расследования.

Ранее сообщалось, что в США проходят протесты из-за гибели 25-летнего афроамериканца Джейланда Уокера. На протяжении нескольких дней десятки людей выходили на протесты с требованием расследовать произошедшее.

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Леонид Микуляк
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