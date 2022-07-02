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В США прошли протесты из-за гибели афроамериканца от рук полиции

В США прошли протесты из-за гибели афроамериканца в результате 60 выстрелов полиции

Фото: Shutterstock

В США проходят протесты из-за гибели 25-летнего афроамериканца Джейланда Уокера от рук полиции: во время задержания в него якобы выпустили более 60 пуль. Об этом пишет издание Akron Beacon Journal.

Это произошло в Акрон штата Огайо 27 июня. Уокер пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения и стрелял в них. Полицейские стреляли в ответ, предполагается, что именно в результате этого мужчина погиб. По данным организации Black Lives Matter, в Уокера выпустили более 60 пуль.

В результате на протяжении нескольких дней десятки людей выходили на протесты с требованием расследовать произошедшее. Пока подробности стрельбы Уокера остаются неясными.

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Виктория Кондратьева
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