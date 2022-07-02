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В Хакасии пропал вертолет Robinson

В Хакасии пропал частный вертолет Robinson, судьба экипажа пока не известна

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии, пока судьба его экипажа неизвестна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

По данным издания, сначала вертолет пропал со связи, а потом подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе. Дополнительной информации о поисках воздушного судна пока не сообщается.

В начале июня на севере Италии пропал без вести вертолет. 10 июня он вылетел из города Лукка в направлении Тревизо, но пропал с радаров недалеко от Модены. На борту находились семь человек, в том числе четверо граждан Турции, среди них сотрудники турецкой компании Eczacibasi. Они прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке. Судно принадлежит итальянской компании по производству средств гигиены и бытовой химии.

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Виктория Кондратьева
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