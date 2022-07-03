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В Австралии заявили о намерении ввести санкции против российских министров

Премьер Австралии Альбанезе сообщил о планах запретить импорт российского золота
Энтони Альбанезе

Энтони Альбанезе. Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции против ряда министров России. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ограничения и запреты на поездки коснутся 16 министров. Кроме того, власти страны планируют запретить импорт российского золота.

1 июля стало известно, что Канберра ввела санкции против трех министров российского правительства. Под рестрикции попали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Кроме того, в санкционные списки включили уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову и еще 12 россиян, среди которых российские предприниматели.

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Варвара Кошечкина
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