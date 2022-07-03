На Северном Кавказе разработали военно-исторические маршруты

На Северном Кавказе разработали проект «Дорогами Победы»

Проект «Дорогами Победы», который позволит школьникам, студентам, блогерам и фотографам пройти по по военно-историческим маршрутам на территории Северного Кавказа, получил поддержку Фонда президентских грантов. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект включает проведение серии выездов, походов и экскурсий по военно-историческим маршрутам в равнинные и предгорно-горные районы Центрального Кавказа — в места, связанные с героической историей обороны Кавказа, уникальных военных операций Красной армии, посещение братских могил и памятников защитникам Кавказа, расположенных, в том числе, в труднодоступных и малопосещаемых местах Баксанского, Эльбрусского, Чегемского, Терского, Черекского районов Кабардино-Балкарии, а также города воинской славы Малгобека, встреч с представителями поискового движения России», — рассказал автор проекта, руководитель молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» Тенгиз Мокаев.

По его словам, участниками станут более 150 школьников, студентов, блогеров, фотографов и волонтеров молодежного клуба Русского географического общества.

Участники встретятся с представителями поискового движения, общественных и ветеранских организаций.

В рамках проекта также будет впервые разработан и опробован военно-исторический высокогорный туристический маршрут «По следам заоблачного фронта», связанный со сражениями за Эльбрус времен Второй мировой войны.