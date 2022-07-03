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Российский врач предупредила об опасности повышенного потоотделения

Эндокринолог Павлова: потливость может говорить о нарушениях в работе эндокринной системы

Фото: Shutterstock

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности повышенного потоотделения. В своем Telegram-канале врач рассказала, что подобный симптом может сигнализировать о нарушениях в работе эндокринной системы.

По ее словам, при интенсивных физических нагрузках или жаре усиленное потоотделение — это нормальная физиологическая реакция организма, который таким образом регулирует теплообмен. Однако если женщина потеет в обычных условиях, то это может говорить о нарушении выработки полового гормона эстрадиола.

«Если обильное потоотделение сопровождается сильным запахом, то это может быть симптомом дисбаланса гормона дигидротестостерона. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога или уролога — это повод посмотреть, все ли хорошо с железами, которые максимально подвержены воздействию дигидротестостерона, с той же предстательной железой», — заметила специалист.

По ее словам, если даже после душа у мужчины вновь возникает сильный запах пота, то следует обратиться к эндокринологу. Павлова уточнила, что гормональный сбой также может сопровождаться выпадением волос, сальностью кожи и угревой болезнью. «Если не принять вовремя меры, это чревато разрастанием тканей предстательной железы», — заключила врач.

Ранее дерматологи и доктора медицинских наук из США Мелани Пальм и Кэтлин Вискузи раскрыли пользу пота для кожи. По их словам, в первую очередь потоотделение выполняет функцию охлаждения тела человека.

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Варвара Кошечкина
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