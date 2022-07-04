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Защита приговоренного британца-наемника попросила прекратить уголовное дело

Защита британца Аслина попросила прекратить дело за отсутствием состава преступления

Кадр: Nakilon / YouTube

Защита подданного Великобритании Эйдена Аслина, приговоренного к смертной казни судом Донецкой народной республики (ДНР), попросила прекратить уголовное дело против наемника в связи с отсутствием состава преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление его адвоката Павла Косована.

Он рассказал, что суд республики попросили исключить из обвинения статьи 34 УК ДНР (ч.2, «совершение преступления группой лиц») и 232 («прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Аслина также признали виновным по статье 440 УК ДНР («наемничество») и 323 («насильственный захват власти»).

Защита Шона Пиннера — другого британца, приговоренного к смертной казни в ДНР — попросила заменить наказание на пожизненный срок. Вместе с ними в ДНР был осужден 21-летний гражданин Марокко Ибрагим Саадун, его защита также обжаловала приговор.

Алевтина Запольская
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