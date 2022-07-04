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В Госдуме оценили идею о переименовании Калининграда

Депутат Нилов призвал обсуждать переименование Калининграда после спецоперации на Украине
Олег Нилов

Олег Нилов. Фото: Пресс-служба Госдумы России

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов прокомментировал предложение главы партии Сергея Миронова о переименовать Калининграда во Владибалтийск. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов оценил идею о переименовании Калининграда и отметил, что вырос в Калининградской области. Он призвал обсуждать инициативу Миронова после окончания спецоперации России на Украине.

«Что касается Калининграда, то… Михаил Калинин… для меня его свершения не являются выдающимся, для того… чтобы город навечно оставался Калининградом… Время заниматься переименованием города, думаю, что придет. Когда-нибудь. Но по инициативе граждан региона», — подчеркнул депутат.

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Время переименовывать Калининград еще не пришло, поскольку это предложение потребует «колоссальных трат». Главное в инициативе — «подумать над тем, чтобы изменить статус региона». По мнению Нилова, Калининград следует сделать городом федерального значения, как Севастополь или Санкт-Петербург.

Ранее 4 июля Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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