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В Китае рассказали о применении ИИ-технологий для проверки лояльности КПК

Kzaobao: научный центр Хэфэй сообщил о применении ИИ для проверки лояльности членов КПК

Фото: Jason Lee / Reuters

Исследовательский институт Хэфэй, в провинции Аньхой, рассказал об успешном применении технологии искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает биометрические данные членов Коммунистической партии Китая (КПК) и может определить степень их лояльности. Об этом сообщает Kzaobao.

В научном центре рассказали, что разработанная система может считывать выражения лица и мозговые волны, анализируя, насколько внимательны члены партии во время политического образования, чтобы еще больше укрепить уверенность и решимость «быть благодарными партии, слушать партию и следовать партии».

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Видео, рассказывающее о технологии, было загружено на общедоступный аккаунт института в мессенджере WeChat. Ролик под названием «искусственный интеллект помогает партийному строительству!» вызвал негативный резонанс в китайских социальных сетях, и вскоре канал исследовательского центра был удален.

В 2018 году власти КНР заявили о готовности присвоить рейтинг каждому гражданину в стране и запустить так называемую систему социального кредита. Государство намерено оценивать образование, уровень дохода и карьерные достижения людей. На положение в рейтинге также влияет и поведение пользователей в интернете. Граждан с минимальным рейтингом ждут проблемы.

Социальный рейтинг в Китае предназначен для определения уровня благонадежности граждан на основе их поведения. Система распознавания лиц, осуществляя слежение за действиями граждан, начисляет им баллы за каждое правонарушение или асоциальное поведение. Чем больше баллов, тем ниже «социальный рейтинг» гражданина. Рейтинг планируют использовать в Китае, чтобы определять уровень доступа людей к услугам, транспорту, поездкам за рубеж и рабочим местам.

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Анжелика Бережная
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