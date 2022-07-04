Евросовет осудил «попытки дестабилизации» обстановки в Каракалпакии

Глава Евросовета Мишель осудил «попытки дестабилизации» обстановки в Каракалпакии

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого осудил «попытки дестабилизации» обстановки в Каракалпакии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана.

Мишель также поддержал реформы, «направленные на формирование сильного гражданского общества и создания правового государства», которые проводят власти Узбекистана. Глава Евросовета также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков.

По предварительным данным, во время протестов, начавшихся 1 июля, погибли не менее 18 человек, еще 243 — пострадали. Волнения начались из-за решения властей страны внести в Конституцию поправки, которые лишают регион статуса автономии и права на выход из состава республики. По факту протестов в Нукусе — столице Каракалпакстана — возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на конституционный строй». 1 и 2 июля были задержаны 516 участников демонстраций.