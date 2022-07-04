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Блогерша показала простой способ быстро высушить одежду после стирки

TikTok-блогерша Кэролайн Соломон: быстро высушить одежду можно, завернув ее в полотенце

Кадр: @neat.caroline / TikTok

Блогерша Кэролайн Соломон из США показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта по уборке, при отсутствии сушильной машины можно воспользоваться следующим лайфхаком. Так, влажную вещь следует расстелить на предварительно уложенном на ровную поверхность полотенце. Затем необходимо скатать полотенце вместе с данным изделием в рулон и хорошо отжать. «Я называю это "методом буррито" [лепешка с завернутой в нее начинкой]», — заявила автор видео.

После указанной манипуляции, по заверению Соломон, следует повесить предмет гардероба сушиться обычным образом. Однако если процесс избавления от влаги требуется сделать еще быстрее, то изделие можно обдуть горячим воздухом из фена, заявила специалистка.

В июне TikTok-блогерша Рене из США назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Так, женщина посоветовала сочетать их в зависимости от веса. «Очевидно, что намокшие джинсы и футболки обладают разной массой. По этой причине, если вы положите их вместе, во время отжима устройство будет трястись намного сильнее, что может привести к преждевременному износу амортизаторов», — объяснила автор видео.

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Алина Гостева
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