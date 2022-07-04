Французский промышленный гигант избавился от бизнеса в России

Бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии перешел местному менеджменту

Российский рынок покинул французский промышленный гигант, производитель комплектующих для энергетического сектора Schneider Electric. Об этом компания сообщила на своем сайте. Бизнес зарубежной компании в РФ и Белоруссии выкупил российский менеджмент.

Фирма продолжит производить розетки, выключатели и системы для электроподстанций под новым названием Systeme Electric, однако не сможет импортировать оборудование французской компании, рассказал РБК бывший президент Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев. По условиям сделки Systeme Electric продолжит локальное производство и будет обслуживать ранее установленное оборудование.

Новой компании перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

До того, как Schneider Electric избавился от бизнеса в России, компания присутствовала на рынке более 40 лет. Фирма «обеспечивала работоспособность главных промышленных, культурных, административных и инфраструктурных объектов России (Московского Кремля, Большого театра, главных аэропортов, автодорожных магистралей, металлургических, нефтегазовых предприятий и других)», сообщается на сайте компании.

Schneider Electric являлась одним из крупнейших электротехнических предприятий России. Среди крупных клиентов компании сейчас почти все российские нефтегазовые и металлургические предприятия, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», Магнитогорский металлургический комбинат, «Сибур Холдинг», ПИК, «Капитал Груп» и другие.

Schneider Electric заявила о приостановке своей деятельности — поставок продукции и новых инвестиций в Россию и Белоруссию — после начала военной спецоперации на Украине. Уже в конце апреля компания заявила о намерении продать свой бизнес команде топ-менеджмента. В сообщении было указано, что на Россию приходилось два процента продаж компании — около 580 миллионов евро, согласно данным об общем размере выручки за 2021 год.