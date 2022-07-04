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Новгородские археологи нашли в Старой Руссе древнюю берестяную грамоту

В городе Старая Русса археологи нашли берестяную грамоту XIII века

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники Новгородского государственного университета в ходе раскопок в городе Старая Русса обнаружили древнюю грамоту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя учебного заведения.

Отмечается, что в текущем полевом сезоне грамота, представляющая собой обрывок большой бересты, стала первым «посланием из прошлого». Всего на территории Пятницкого раскопа археологами было обнаружено уже 53 подобных находок.

«Текст грамоты состоит из десяти букв. Там написано "Возьми все... " или "Возьми всех... ". А для того, чтобы узнать, что именно надо было взять в XIII веке, кому и для чего, надо найти недостающий фрагмент», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка одной картины — «Кающийся апостол Петр» Антониса ван Дейка. Открытие экспозиции приурочено ко дню святых Петра и Павла, который православные отмечают 12 июля.

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Валентина Процкова
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