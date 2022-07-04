Оценены успехи программы импортозамещения в России за 11 лет

InfoLine: с 2010 по 2021 год в России удалось полностью заместить импорт свинины

С 2010 по 2021 год в рамках стратегии импортозамещения в России доля зарубежных продуктов питания значительно сократилась, хотя появилось больше иностранных непродовольственных товаров. Успехи 11-летней программы оценили аналитики агентства InfoLine, сообщает Forbes.



В общем объеме доля импорта продовольственных товаров розничной торговли снизилась на 10 процентов. Больше всего зарубежных продуктов питания и напитков в 2021 году поставлялось из стран Евросоюза (44 процента) и ЕАЭС (28 процентов). В рамках программы удалось полностью заменить свинину — с 2010 по 2021 год доля импорта здесь сократилась с 47 процентов до нуля. Также стали больше производиться в России птица и овощи, доля импорта которых сократилась с 2019 года с 18 до 5 процентов и с 50 до 15 процентов соответственно.





Однако действовать в рамках программы получилось не во всех категориях — фрукты, алкоголь, кондитерские изделия и шоколад, сыры трудно поддавались импортозамещению. Доля импорта сыров падала до 2015 года, а в последние шесть лет только росла. Ситуация с непродовольственными товарами сильно ухудшилась — за 11 лет импортированная продукция захватила большую часть рынка (53 процента против 47 процентов отечественных товаров).



Больше всего за рубежом Россия закупает одежду и обувь (90 процентов), поскольку велика зависимость от импортного сырья, фурнитуры и оборудования. Крупнейшие поставщики этих товаров — Китай (40 процентов), страны Евросоюза (14 процентов), ЕАЭС (7 процентов). Также на импорт приходится 80 процентов бытовой техники и 70 процентов косметики и парфюмерии. Аналитики отмечают, что 86 процентов розничных продаж компьютеров и электроники закупаются в других странах, при этом 80 процентов телевизоров, представленных на отечественном рынке, производятся на территории России.



Глава агентства InfoLine Иван Федяков заявил, что зависимость России от импорта все еще довольно высокая, однако ситуация в секторе продуктов питания, очевидно, улучшилась. «По нашим оценкам, в эту категорию с 2014 по 2021 год было инвестировано более 6 триллионов рублей и реализовано около 2000 крупных инвестиционных проектов», — рассказал он. Федяков назвал крупнейшими инвесторами этого сектора агрохолдинги «ЭкоНива», «Эфко», «Русагро» и производителя мясной продукции «Мираторг». При этом вложения в непродовольственную сферу сильно меньше — по его словам, это суммы в размере около 1,2 триллиона рублей и примерно 800 проектов.



Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель считает, что российской экономике все еще необходим импорт, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение. «Отказаться от импорта слишком сложно, а в целом практически невозможно и крайне неэффективно — страна пока просто не в состоянии производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры. В среднесрочной перспективе имеет смысл искать замещение одного импорта другим», — отметил он.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей и решением всем проблем России, потому что все импортозаместить невозможно. По его словам, следует не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, то есть развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. В противном случае Россия окажется в позиции постоянно догоняющей.