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Шутка авиапассажира обернулась спецоперацией с истребителем, собаками и саперами

Военный истребитель сопровождал до приземления пассажирский самолет из-за шутки о бомбе

Из-за неудачной шутки пассажира EasyJet о бомбе на борту в воздух был поднят военный истребитель — сопровождение сняли на видео. Подробности и ролик публикует Mirror.

18-летний британский турист летел на отдых с компанией друзей авиакомпанией EasyJet из Гатвика на Менорку (Испания). Перед отправлением мужчина пошутил в социальных сетях о бомбе на борту — в диспетчерской службе испанского аэропорта отреагировали на сообщение о теракте, когда самолету до пункта назначения оставалось лететь около часа. Гражданская гвардия незамедлительно организовала спецоперацию, к которой привлекла военный истребитель, а также мобилизовала саперов, собак-ищеек и других специалистов.

На кадрах, снятых очевидцем из иллюминатора, видно, как пассажирский самолет сопровождает истребитель. После приземления воздушного судна, оно было удалено в отдельную часть авиагавани, после чего специалисты поднялись на борт и провели обыск. Отмечается, что поступок обернулся для британца полицейским арестом, кроме того, ему грозит штраф в несколько тысяч фунтов.

Дарья Рыбак
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