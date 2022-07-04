Зеленский предложил начать восстановление Украины до завершения боевых действий

Президент Зеленский предложил начать восстанавливать Украину до завершения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление территории республики до завершения боевых действий. Об этом он высказался в своем видеообращении к участникам международной конференции в швейцарском городе Лугано, передает ТАСС.

Зеленский призвал участников конференции «действовать уже в это время» и заявил о необходимости «тактической помощи», заключающейся в оперативном восстановлении в стране всего того, что можно восстановить сейчас. При этом глава республики обратил внимание, что для значительной территории Украины актуальны экономические, энергетические и социальные вызовы, с которыми нужно разобраться до наступления зимы.

«Восстановить школьное обучение, обеспечить медицину, дать переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику, это все важно сейчас, именно сейчас, особенно накануне зимы», — пояснил президент.

Ранее стало известно, что во время конференции в Лугано Европейский союз (ЕС) представит план восстановления экономики Украины. По данным Bloomberg, соответствующая программа ЕС изложена более чем на двух тысячах страниц и отражает проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, климата, энергетики и цифровой экономики.