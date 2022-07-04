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Зеленский предложил начать восстановление Украины до завершения боевых действий

Президент Зеленский предложил начать восстанавливать Украину до завершения боевых действий

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление территории республики до завершения боевых действий. Об этом он высказался в своем видеообращении к участникам международной конференции в швейцарском городе Лугано, передает ТАСС.

Зеленский призвал участников конференции «действовать уже в это время» и заявил о необходимости «тактической помощи», заключающейся в оперативном восстановлении в стране всего того, что можно восстановить сейчас. При этом глава республики обратил внимание, что для значительной территории Украины актуальны экономические, энергетические и социальные вызовы, с которыми нужно разобраться до наступления зимы.

«Восстановить школьное обучение, обеспечить медицину, дать переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику, это все важно сейчас, именно сейчас, особенно накануне зимы», — пояснил президент.

Ранее стало известно, что во время конференции в Лугано Европейский союз (ЕС) представит план восстановления экономики Украины. По данным Bloomberg, соответствующая программа ЕС изложена более чем на двух тысячах страниц и отражает проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, климата, энергетики и цифровой экономики.

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Георгий Нестеров
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