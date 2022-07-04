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Экономика

Добыча газа в европейской стране оказалась под угрозой из-за забастовки

Сниженная добыча газа из-за забастовок поставила под угрозу экспорт Норвегии

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Запланированная в начале июля 2022 года забастовка работников энергетического сектора в Норвегии может поставить под угрозу добычу газа в стране — в результате ожидается ежедневное сокращение экспорта на 13 процентов, согласно данным Норвежской ассоциации нефти и газа NOG.

Ассоциация также предупредила, что добыча нефти упадет на 130 тысяч баррелей в день, что соответствует 6,5 процента общей добычи Норвегии.

Недовольство вызвано отсутствием индексации зарплат в соответствии с растущей инфляцией. Норвежская промышленная организация Lederne, которая в июне 2022 года заключила сделку с NOG, и остальные профсоюзы (Safe и Industri Energi) не согласились с первоначальным повышением зарплат работников добывающих компаний на 4-4,5 процента, поскольку в мае показатель роста цен подскочил до 5,7 процента в годовом исчислении.

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Забастовка начнется 5 июля 2022 года и продолжится на следующий день, если не будет найдено решение проблемы. В общей сложности демонстрации затронут работу на шести морских месторождениях (Gudrun, Oseberg South, Oseberg East, Heidrun, Aasta Hansteen и Kristin) и временно сократят добычу нефти и газа. Акция будет проходить в условиях резкого скачка цен на энергоресурсы в Европе и дефицита топлива на фоне временного сокращения поставок по «Северному потоку», которые создают кризисные условия для Евросоюза (ЕС).

Предстоящие протесты вызвали рост цен на газ на бирже. По данным Bloomberg, цена на газ в Европе выросла с начала торгов 4 июля 2022 года на 10 процентов, по данным на 14:20 мск. Показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

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Платон Щукин
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