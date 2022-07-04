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Охранников российских ЧОП захотели наделить новыми полномочиями

«Ъ»: в Госдуму внесли законопроект о наделении охранников ЧОП новыми полномочиями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Госдуму внесли проект нового закона о частной охранной деятельности. Авторы документа хотят наделить новыми полномочиями специалистов частных охранных предприятий (ЧОП). Об этом в понедельник, 4 июля, пишет «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта — депутаты Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев — предлагают разрешить сотрудникам ЧОП не только охранять людей и имущество, но также тушить пожары, заниматься кинологией, спасательными работами и патрулировать улицы вместе с полицией. В целом документ ужесточает требования к учредителям и участникам ЧОП. «Охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности или местом работы»,— уточнил Хинштейн.

Кроме того, впервые предлагается ввести в понятийный аппарат отдельный подвид охранника — телохранителя, выполняющего «трудовые обязанности по защите жизни и здоровья охраняемого физического лица». Стать обычным охранником, как и раньше, может гражданин старше 18 лет, который прошел профессиональное обучение. Телохранители же должны будут получить дополнительное образование по специальности «личная охрана», после чего смогут носить оружие «ограниченного поражения» (то есть травматическое).

В 2020 году в России вступил в силу закон, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Согласно новым правилам, электрошокеры можно использовать для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, задержания нарушителей, а также в случае, если последние окажут сопротивление. Законом оговаривается, что о каждом случае применения электрошокера нужно доложить руководству.

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Марина Совина
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