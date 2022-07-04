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Крупный пожар на российском складе сняли на видео

В Кызыле сняли на видео мощный пожар на складе на площади 2,8 тысячи квадратных метров

В столице Республики Тыва Кызыле произошел пожар на складе. Кадры мощного возгорания публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что из складских помещений валит черный дым, также там видны языки пламени.

Как сообщает региональное управление МЧС на сайте, площадь пожара составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены 25 человек и 9 единиц техники.

По данным Mash Siberia, никто не пострадал. Пожарным сложно потушить возгорание, так как очаг возгорания нашли поздно.

Ранее пожар произошел на кровле одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. Предварительно, причиной случившегося могло стать нарушение правил проведения огневых работ.

Здесь и сейчас
Анастасия Шейкина
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