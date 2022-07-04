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Африканская страна запустит свою криптовалюту

Президент ЦАР Туадера заявил о скором запуске в стране своей криптовалюты

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Глава Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил о скором запуске в стране собственной криптовалюты, которая станет альтернативой традиционным деньгам и позволит в отказаться от «использования средств обычной экономики». Новая монета получит название санго, сообщает NDTV.

В апреле этого года ЦАР стала первой страной на континенте, разрешившей использование криптовалюты в качестве официального платежного средства. О суверенной монете стало известно на фоне резкого снижения курса биткоина (минус 58 процентов с апреля) и других криптовалют с наибольшей капитализацией.

Ряд экспертов, в том числе Международный валютный фонд, смотрят на проект с опасением, поскольку в ЦАР, одной из беднейших стран, плохо развиты интернет и электрификация, необходимые для майнинга. Президент ЦАР не стал комментировать эти опасения, заверив, что санго станет валютой нового поколения ЦАР.

Ранее депутаты местного парламента пытались оспорить принятие закона о криптовалютах, ожидая, что результатом станет рост отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, мошенничества, а также финансирование терроризма.

Подробностей по поводу нового проектf, в том числе как санго будет работать, на каком протоколе основана и когда ей можно расплачиваться, власти республики не сообщают. Однако на сайте проекта сказано, что он позволит токенизировать природные ресурсы республики, что якобы привлечет иностранных инвесторов.

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Платон Щукин
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