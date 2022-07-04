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Украина устремилась в Африку

Глава МИД Кулеба назвал Африку приоритетом номер один для Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Африка — приоритет номер один для Украины как географическое направление, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Левый берег». Цитату приводит РИА Новости.

«Моя личная амбиция — реализовать видение президента о восстановлении позиций Украины в Африке. По сути, мы там почти с нуля начинаем, потому что все потеряно за годы, и даже нет людей, кого посылать туда работать», — рассказал министр, назвав устремления по этому направлению основным приоритетом Киева.

Ранее президент страны Владимир Зеленский анонсировал первое региональное турне Кулебы по странам Африки, а также пообещал инициировать визиты представителей парламента в эти страны. «Я хочу, чтобы мы понимали друг друга и взаимодействовали без посредников», — подчеркнул он. Президент также пригласил представителей стран Африканского союза посетить Украину, чтобы обновить отношения на двустороннем уровне.

Алевтина Запольская
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