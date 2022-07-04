Жительница Ивановской области связывала троих детей собачьим поводком и избивала

Россиянку и ее сожителя обвинили в связывании детей собачьим поводком и побоях — в отношении 22-летней жительницы Ивановской области и ее 34-летнего сообщника возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Ивановской области.

По данным ведомства, фигуранты проживают в селе Новое Леушино. 22-летняя женщина является матерью троих детей возрастом 2, 4 и 5 лет, а 34-летний обвиняемый — ее сожитель. С начала текущего года они систематически наносили побои 5-летнему мальчику и 4-летней девочке, связывали им руки и ноги собачьими поводками. Следствие считает, что это приносило не только физические, но и психические страдания.

В июне семью поставили на учет после того, как 5-летний мальчик сбежал из дома. Злоумышленникам в настоящий момент предъявлено обвинение, в ходе допросов они частично признали вину, пояснив, что связывали детей только для того, чтобы подавить гиперактивность и пресечь их побег из дома. Следователи также дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики в части исполнения обязанностей по проведению проверочных мероприятий в отношении семьи.

Время роста



