Популярная в 1980-х модель разорилась и решила стать кассиршей в супермаркете

Бывшая модель Мари Хелвин разорилась в 69 лет и решила работать кассиршей на Гавайях

Популярная в 1980-х годах американская модель Мари Хелвин разорилась к 69 годам и решила стать кассиршей в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая манекенщица призналась журналистам, что из-за нехватки денег она вынуждена покинуть Лондон и вернуться на родину на Гавайи. «Я полностью самостоятельна, но сейчас не знаю, что мне делать, поскольку в период пандемии я израсходовала большую часть своих сбережений и всерьез подумываю о том, чтобы вернуться домой», — поделилась она.

Хелвин считает, что жители США меньше стигматизируют возраст при устройстве на работу, чем британцы. «Вы можете легко получить работу в Whole Foods [сеть супермаркетов] в свои 80 лет в США. Должна сказать, что здесь я бы и не пыталась подать заявку в Whole Foods. Но дома, на Гавайях, я бы смогла работать», — объяснила героиня материала.

В начале карьеры Мари Хелвин работала с известным фотографом Дэвидом Бейли, за которого она впоследствии вышла замуж. Они состояли в браке с 1975-го по 1985 год. За это время модель несколько раз появлялась на страницах британской, французской и итальянской версий журнала Vogue, а также снималась обнаженной для собственной фотокниги Бейли Trouble and Strife. В феврале 2009 года Хелвин выпустила линию одежды для женщин зрелого возраста совместно с брендом Marks & Spencer. В том же году она стала лицом новой коллекции нижнего белья люксовой марки Agent Provocateur.

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