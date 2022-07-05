Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу

Суд заключил под стражу похитителя, который привязал к батарее воронежского школьника

Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего школьника: преступник привязал подростка к радиаторной батарее отопления, но тот сумел сбежать. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 5 июля, сообщили в Следственном комитете России по Воронежской области.

По данным ведомства, 2 июля этого года неизвестный мужчина подошел на улице Артамонова к незнакомому ему 11-летнему мальчику. Угрожая ножом, он заставил школьника пройти с ним в его квартиру. Там преступник привязал ребенка за руку к батарее. Но когда похититель отвлекся, школьник сумел освободиться и сбежал. Его родители сообщили в полицию о случившемся, как только узнали об этом.

Похитителя задержали — им оказался ранее судимый местный житель. Под стражей он пробудет как минимум до 2 сентября.

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